Сахалинка примет участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет
Софья Мирошниченко отправилась в Пермь
В Перми стартовало первенство России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет. В спорткомплексе имени Сухарева будут состязаться около 200 самбистов.
Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, накануне было время мандатной комиссии. Участники прошли регистрацию, взвешивание и довольно волнительную процедуру - жеребьёвку.
А уже сегодня начнутся схватки. Напомним, что воспитаннице ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Софье Мирошниченко предстоит соперничество в весовой категории до 70 кг
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Написано сегодня, в 12:55
Удачи!
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