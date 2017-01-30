Сахалинка примет участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет

В Перми стартовало первенство России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет. В спорткомплексе имени Сухарева будут состязаться около 200 самбистов.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, накануне было время мандатной комиссии. Участники прошли регистрацию, взвешивание и довольно волнительную процедуру - жеребьёвку.

А уже сегодня начнутся схватки. Напомним, что воспитаннице ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Софье Мирошниченко предстоит соперничество в весовой категории до 70 кг