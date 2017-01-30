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Сахалинка примет участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет

Сахалинка примет участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет

Софья Мирошниченко отправилась в Пермь

В Перми стартовало первенство России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет. В спорткомплексе имени Сухарева будут состязаться около 200 самбистов.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, накануне было время мандатной комиссии. Участники прошли регистрацию, взвешивание и довольно волнительную процедуру - жеребьёвку.

А уже сегодня начнутся схватки. Напомним, что воспитаннице ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Софье Мирошниченко предстоит соперничество в весовой категории до 70 кг

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:16 +2
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 12:55
Удачи!
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