Российские паралимпийцы, тренирующиеся на Сахалине, не теряют надежду попасть на главные старты четырехлетия
Стало известно, что спортсменов не допустили до квалификационных соревнований
Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту приехала на Сахалин. На СТК "Горный воздух" они проводят учебно-тренировочные сборы. На острове спортсмены пробудут до 10 февраля, затем отправятся на соревнования в Корею. Главный тренер горнолыжников Александр Назаров стал гостем программы "Наш день". Он рассказал о планах команды, о международной ситуации, связанной с отстранением сборной от квалификационных соревнований Игр-2018.
- Недавно появилась новость о том, что нашу сборную не допускают до квалификационных соревнований. Вы общаетесь с министром спорта, чиновниками из этой сферы. Что они говорят по этому поводу?
- Шансы на попадание все меньше и меньше, время, опять же, ограничено. Для нас квалификационные игры очень важны. Команда расстроена, но, несмотря на это, мы верим, что сможем попасть на Игры-2018.
Наше правительство, руководители паралимпийского комитета, министерство спорта делают все возможное, чтобы мы участвовали в этих мероприятиях. Будем бороться до конца.
- Что об этой ситуации говорят ваши коллеги, как иностранные, так и российские?
- Я вхожу в международный тренерский совет, нас всего семь человек, и все в недоумении. Сейчас мы должны быть не на Сахалине, а на чемпионате мира в Италии. Нам оттуда приходят сообщения со словами сожаления, что нас там нет. Сейчас наша горнолыжная команда вышла на первое место в мировом рейтинге. Когда лучших нет – соревнования становятся неполноценными.
- Познакомились ли вы уже с сахалинскими спортсменами?
- Здесь тренирует ребят Ольга Желтова, с ней я знаком давно. Есть у вас спортсмен – Владимир Игушкин. Хороший парень, любит сноуборд.
Совместные тренировки у нас проходят со здоровыми ребятами. Как я уже говорил, наша команда очень сильная, и может конкурировать не только с паралимпийцами, но и с олимпийцами. Если получится так, что мы не поедем на Паралимпиаду, то мы организуем свою. Пусть будет стыдно президенту международного паралимпийского комитета Филиппу Крейну.
- Расскажите ваши первые впечатления о сахалинской горе?
- Гора отличная. Грамотно все сделано – канатные дороги, проектирование склонов и многое другое. Это подходит не только для нас, но для всех окружающих. Когда мы в воскресение увидели, сколько людей катается, были приятно удивлены. Вообще, Сахалин нас принял очень тепло. Я говорю, как и о первых лицах области, так и простых гражданах.
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И понятно, почему - у этих людей куда более насущные проблемы. Их заботит, как им выйти из дома, не оснащенного пандусами, как себя прокормить на пособие, как выполнить квест по получению обезболивающих, как извернуться, чтобы хоть раз в год (чаще - раз в жизни) пройти лечение в реабилитационном стационаре. Заботы эти, конечно, широкому кругу людей не видны - как не видно и абсолютное большинство самих инвалидов, запертых в собственных квартирах, десоциализированных и униженных.
Я полагаю, что строить какую-то пропаганду государственного достоинства вокруг спорта для инвалидов в стране, где большинство инвалидов лишены этого самого достоинства, по меньшей мере цинично.
Источник: http://sobesednik.ru/sport/20160909-tekst-dnya-pro..