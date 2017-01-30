Российские паралимпийцы, тренирующиеся на Сахалине, не теряют надежду попасть на главные старты четырехлетия

Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту приехала на Сахалин. На СТК "Горный воздух" они проводят учебно-тренировочные сборы. На острове спортсмены пробудут до 10 февраля, затем отправятся на соревнования в Корею. Главный тренер горнолыжников Александр Назаров стал гостем программы "Наш день". Он рассказал о планах команды, о международной ситуации, связанной с отстранением сборной от квалификационных соревнований Игр-2018.

- Недавно появилась новость о том, что нашу сборную не допускают до квалификационных соревнований. Вы общаетесь с министром спорта, чиновниками из этой сферы. Что они говорят по этому поводу?

- Шансы на попадание все меньше и меньше, время, опять же, ограничено. Для нас квалификационные игры очень важны. Команда расстроена, но, несмотря на это, мы верим, что сможем попасть на Игры-2018.

Наше правительство, руководители паралимпийского комитета, министерство спорта делают все возможное, чтобы мы участвовали в этих мероприятиях. Будем бороться до конца.

- Что об этой ситуации говорят ваши коллеги, как иностранные, так и российские?

- Я вхожу в международный тренерский совет, нас всего семь человек, и все в недоумении. Сейчас мы должны быть не на Сахалине, а на чемпионате мира в Италии. Нам оттуда приходят сообщения со словами сожаления, что нас там нет. Сейчас наша горнолыжная команда вышла на первое место в мировом рейтинге. Когда лучших нет – соревнования становятся неполноценными.

- Познакомились ли вы уже с сахалинскими спортсменами?

- Здесь тренирует ребят Ольга Желтова, с ней я знаком давно. Есть у вас спортсмен – Владимир Игушкин. Хороший парень, любит сноуборд.

Совместные тренировки у нас проходят со здоровыми ребятами. Как я уже говорил, наша команда очень сильная, и может конкурировать не только с паралимпийцами, но и с олимпийцами. Если получится так, что мы не поедем на Паралимпиаду, то мы организуем свою. Пусть будет стыдно президенту международного паралимпийского комитета Филиппу Крейну.

- Расскажите ваши первые впечатления о сахалинской горе?

- Гора отличная. Грамотно все сделано – канатные дороги, проектирование склонов и многое другое. Это подходит не только для нас, но для всех окружающих. Когда мы в воскресение увидели, сколько людей катается, были приятно удивлены. Вообще, Сахалин нас принял очень тепло. Я говорю, как и о первых лицах области, так и простых гражданах.