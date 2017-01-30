Федерацию школьного спорта на Сахалине возглавил новый руководитель

С 1 февраля в должность исполнительного директора сахалинского регионального отделения Федерации школьного спорта вступила Маргарита Редькина. Уже сегодня новое руководство встретилось с председателем городского собрания Южно-Сахалинска Еленой Столяровой и директором департамента физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ириной Радыгиной.

В ходе встреч составлен план работы регионального отделения федерации на предстоящий год, подобрано методическое обеспечение для обучения новых специалистов. Также, в скором времени будет произведен отбор образовательных школ региона, на базе которых будет вестись работа по внедрению новых методик физического воспитания детей и подростков. Помимо этого, определен формат проведения сахалинского Фестиваля школьного спорта, который состоится весной этого года в областном центре, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.