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Федерацию школьного спорта на Сахалине возглавил новый руководитель

Федерацию школьного спорта на Сахалине возглавил новый руководитель

Маргарита Редькина вступила в должность с 1 февраля

С 1 февраля в должность исполнительного директора сахалинского регионального отделения Федерации школьного спорта вступила Маргарита Редькина. Уже сегодня новое руководство встретилось с председателем городского собрания Южно-Сахалинска Еленой Столяровой и директором департамента физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ириной Радыгиной.

В ходе встреч составлен план работы регионального отделения федерации на предстоящий год, подобрано методическое обеспечение для обучения новых специалистов. Также, в скором времени будет произведен отбор образовательных школ региона, на базе которых будет вестись работа по внедрению новых методик физического воспитания детей и подростков. Помимо этого, определен формат проведения сахалинского Фестиваля школьного спорта, который состоится весной этого года в областном центре, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:57 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:13 Отредактированно сегодня, в 16:14
Стесняюсь спросить,а как мы учились в 70-ых,80-ых?...
безо всяких вот этих федераций...и по спорту и физкультуре были впереди планеты всей?...вы чего,дибилы,велосипед изобретаете?..
отмыв бабла..понасоздали комитетов всяких.с кучей бездельников,которые по большому счёту нафиг не нужны..
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