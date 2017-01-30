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В Южно-Сахалинске состоялась жеребьевка участников областного турнира по хоккею

В Южно-Сахалинске состоялась жеребьевка участников областного турнира по хоккею

Соревнования выявят лучших среди 11 дворовых команд

7 февраля в Макарове стартует традиционный, 13-й по счету турнир детских дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни». Сегодня в Южно-Сахалинске состоялась жеребьевка команд-участниц, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Как рассказали в оргкомитете проекта "Спорт против подворотни", в этом году во втором этапе примет участие 11 команд, которые будут поделены на две подгруппы.

«В этот раз на турнир приедут сильнейшие команды, команды-победительницы муниципальных этапов из 11 районов области, 2002-2003 годов рождения, - отмечает депутат Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. – Они будут поделены на 2 группы, по 6 и 5 команд соответственно. Также мы восстанавливаем традицию открытой жеребьевки с участием известных в мире спорта людей».

В процедуре жеребьевке приняли участие именитые гости – Александр Алябьев – бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи, и Александр Назаров – тренер сборной страны по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА.

«Большой спорт начинается со двора. Мой путь начался с тетиной горки. Я хочу пожелать мальчишкам и девчонкам честной игры, обходиться без травм, а главное, чтобы стремились победить» - сказал российский горнолыжник Александр Алябьев.

С их легкой руки команды поделились на две подгруппы: в группе «А» за путевки в финал поборются команды – «Шторм» (Долинск), «Атлант» (Поронайск), «Анга» (Тымовское), «Виктория» (Макаров), «Ногликские медведи» (Ноглики), «Олимп» (Смирных). В группу «В» попали «Океан» (Невельск), «Белые медведи» (Южно-Курильск), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), Анива из одноименного города и команда «Север» (Оха).

Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап – предварительный групповой. Второй – плей-офф и стыковые матчи.

Игры проходят по круговой системе, две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Победители полуфинальных игр выходят в финал соревнований и оспаривают золотые медали турнира. Проигравшие команды борются за бронзовые медали. Команды, занявшие третьи места в своих группах, играют за 5-6 места. Занявшие 4-е места в группах – за 7-8 места в итоговом протоколе, занявшие 5 места – за 9-10 места.

«Нам важно расширить географию проведения турнира, поэтому игры средней возрастной группы турнира, 2004-2005 г.р. пройдут с 20-25 февраля в Поронайске. А с 6 по 11 марта, уже второй год подряд, игры младшей возрастной группы (2006-2007 г.р.) пройдут на закрытом льду «Холмск-Арена» портового города», - отметил Андрей Алексеевич.

Торжественное открытие турнира состоится 7 февраля в 14:30 в Макарове на хоккейном корте местной ДЮСШ. Игры продлятся до 11 февраля.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:44 +1
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