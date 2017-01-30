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Центр тестирования спортсменов перед Олимпиадой, возможно, откроют на Сахалине

Центр тестирования спортсменов перед Олимпиадой, возможно, откроют на Сахалине

В островном регионе продолжается визит научных сотрудников центра физической культуры и спорта

Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев встретился с генеральным директором федерального научного центра физической культуры и спорта Еленой Яшиной, заслуженным тренером России, руководителем управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитета Александром Грушиным. Они обсудили планы о дальнейшем сотрудничестве.

"Я рад, что мы с вами встретились, надеюсь, на наше дальнейшее сотрудничество, которое продлится долгое время. Правительство Сахалинской области, министерство спорта сегодня заинтересовано в том, чтобы к нам приезжали сборные страны, проводили здесь учебно-тренировочные сборы, готовились к Олимпийским играм" - отметил Антон Владимирович.

Гости прибыли для того, чтобы провести тестирование спортсменов резервной сборной страны по фристайлу, осмотреть спортивные объекты, побывать в физкультурном диспансере, а главное - научить сахалинских медиков самостоятельно проводить подобные процедуры на Сахалине, без участия московских коллег.

"У нас эта история началась с Рио-де-Жанейро, когда мы там тестировали спортсменов. Для того чтобы результат был качественный, необходимо возить с собой оборудование, специалистов-биохимиков. Сегодня это дорогое удовольствие. А в преддверие трех Олимпиад, мы могли бы наладить этот процесс на Сахалине, и в других регионах Дальнего Востока. Там нет ничего экстраординарного. Если мы научим людей в регионах, то будет получен отличный результат, - рассказывает Елена Яшина.  - Научить можно недели за две, если есть база, а дальше поддерживать и наращивать знания. Побываем в физкультурном диспансере, пообщаемся с министерством здравоохранения, думаю, что это возможно".

Предложение поддерживает и Александр Грушин, представитель Олимпийского комитета.

"Впереди три Олимпиады, все будут проходить в Азии. Поэтому на Сахалине необходимо организовать эту работу. Сборные будут приезжать и проводить у вас учебно-тренировочные сборы. Мы поддерживаем эту инициативу" - отметил заслуженный тренер России.

Сегодня делегация побывает в областном врачебно-физкультурном диспансере, проведет рабочие совещания с представителями министерства здравоохранения и учеными Сахалинского государственного университета.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:18 +1
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