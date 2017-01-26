Восемь сахалинцев представят область на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет

С 3 по 5 февраля в Новочебоксарске пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. Островной регион на этих стартах представят восемь спортсменов.

- Дистанции 60 и 200 метров побегут Родион Фоменко и Кристина Титаева. На 200 и 400 метров заявлены Матвей Кожаров, Павел Грищенко и Софья Коротынская. Анастасия Большакова проверит свои силы на двухсотметровке. Александра Толстихина будет претендовать на награды в беге на 800 и 1500 метров, а Данил Мордовцев выйдет на старт забега на 2000 метров с препятствиями, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

В региональном министерстве спорта добавляют, Матвей Кожаров и Данил Мордовцев представляют Корсаков, Родион Фоменко из Холмска, а остальные бегуны являются воспитанниками СШ летних видов спорта Южно-Сахалинска.