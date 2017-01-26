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Восемь сахалинцев представят область на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет

Восемь сахалинцев представят область на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет

Соревнования пройдут 3 по 5 февраля в Новочебоксарске

С 3 по 5 февраля в Новочебоксарске пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. Островной регион на этих стартах представят восемь спортсменов.

- Дистанции 60 и 200 метров побегут Родион Фоменко и Кристина Титаева. На 200 и 400 метров заявлены Матвей Кожаров, Павел Грищенко и Софья Коротынская. Анастасия Большакова проверит свои силы на двухсотметровке. Александра Толстихина будет претендовать на награды в беге на 800 и 1500 метров, а Данил Мордовцев выйдет на старт забега на 2000 метров с препятствиями, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

В региональном министерстве спорта добавляют, Матвей Кожаров и Данил Мордовцев представляют Корсаков, Родион Фоменко из Холмска, а остальные бегуны являются воспитанниками СШ летних видов спорта Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:02 0
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