новости
новости
Регистрация
Холмчанин Владимир Волков завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований по плаванию
фото Федерации плавания Хабаровского края

Холмчанин Владимир Волков завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований по плаванию

Состязания «Амурские тигрята – 2017» прошли в Хабаровске

В Хабаровске прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята – 2017». Они собрали участников не только из Дальневосточного, но и Сибирского федерального округа. В 25-метровом бассейне состязались мальчики 2005 – 2007 г.р. и девочки 2006 – 2008 г.р.

Сахалинскую область представляли пловцы из Охи, Холмска и Южно-Сахалинска. В их активе одна серебряная награда. Ее завоевал Владимир Волков из Холмска, занявший второе место на дистанции 100 метров комплексом (1.19.56). Он же показал пятый результат в заплыве на 200 метров комплексом (2.47,40).

В шаге от призовой тройки остановилась Анастасия Пилипчук. Юная холмчанка финишировала четвертой на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем (1.34,07 и 3.33,17 секунды).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:53 +2
Другие статьи по темам
Место
Хабаровск
Прочее
плавание
Популярное на ASTV
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Виртуальный музей презентовали в Сахалинском областном краеведческом музее
Виртуальный музей презентовали в Сахалинском областном краеведческом музее
Размер ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам увеличился
Размер ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам увеличился
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru