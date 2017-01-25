Юные южносахалинцы определили лучших в биатлоне

В минувшую субботу на территории лыжной базы "Спартак" спортивной школы зимних видов спорта состоялось первенство школы по биатлону. В нем приняли участие воспитанники отделения в возрасте от 10 до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Самым юным спортсменам (2006-2007 г.р.) предстояло пробежать 1 км с одним огневым рубежом. Лучшей на дистанции стала Варвара Бажухина, второе место заняла Вероника Франкова, третьей пришла к финишу Софья Пак.

У юношей в этой же возрастной категории не было равных Никите Кулешову, следом за ним финишировал Василий Гибин, третье время у Григория Касьян.

3 км предстояло преодолеть юношам и девушкам 2004-2005 г.р. с двумя огневыми рубежами в позиции лежа. У юношей на этой дистанции лучшее время показал Филипп Коломиец, вторым пришел к финишу Ярослав Гришин, третье место досталось Геннадию Холоще. У девочек первой финишировала Олеся Тренихина, второе место у Анастасии Кулешовой, третье у Лады Дундуковой.

В следующих возрастах спортсменам предстояло помимо положенного километража преодолеть два огневых рубежа - один лежа, второй стоя.

Парни 2002-2003 г.р. вышли на дистанцию 4,5 км. Лучшим здесь стал Дмитрий Мусатов, второе место завоевал Илья Нефедов, третье - Максим Игнатенко. У девушек в этой же возрастной категории первое время показала Ангелина Мытарева, следом финишировала Софья Тузинская, на третьей строчке итогового протокола оказалась Виктория Филиппова.

Самым старшим участникам соревнования 1999-2001 г.р. предстояло преодолеть 6-километровую дистанцию. У парней не было равных Илье Зарубину. От него на 1 мин 26 сек отстал Илья Показанников, третьим финишировал Леонид Манжиков. У девушек в этом возрасте участвовала только одна биатлонистка - Анастасия Бессолаева. Ее результат 31:19,60.

Завершились соревнования торжественным награждением победителей и призеров.