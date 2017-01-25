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Сахалинские легкоатлеты улучшили личные рекорды на первенстве России

Сахалинские легкоатлеты улучшили личные рекорды на первенстве России

Соревнования проходят в Смоленске

Смоленск принял участников первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Среди тех, кто мчался к финишу, были и представители островного региона. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Кристина Титаева (Южно-Сахалинск) в беге на 60 метров заняла 12-е место. Ее результат 7,92 секунды. Холмчанин Родион Фоменко показал 13-й результат в беге на 200 метров (23,08 секунды). Данил Мордовцев из Корсакова финишировал 14-м в забеге на 2000 метров с препятствиями (6.30,09). Анастасия Большакова (Южно-Сахалинск) пробежала 200 метров за 26,48 секунды (40-е место), а 400 метров – за 59,67 секунды (35-е место).

- Родион Фоменко и Анастасия Большакова улучшили в Смоленске личные рекорды, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:51 +2
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Комментарии
alenka86
Написано сегодня, в 10:11
Все равно молодцы
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