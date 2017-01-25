Около 200 сахалинских каратистов боролись за звание лучшего

25 комплектов наград было разыграно на открытом первенстве города Холмска по каратэ накануне. Непогода не стала помехой для проведения турнира. 195 участников в возрасте до 17 лет – представители Южно-Сахалинска и Холмска, оспаривали звание сильнейшего в двух видах соревновательной программы: ката и кумитэ.

Ожесточенная конкуренция за призовые места разыгралась среди юных бойцов, выступавших в самой массовой категории «кумитэ 8-9 лет до 30 кг». За выход в финал боролись 20 островных каратистов. В финальном поединке встретились Вячеслав Шмидт и Максим Пе, оба представители Южно-Сахалинска, воспитанники Анастасии Ким.

«До финала спортсмены боролись в трех кругах. Ребята часто соревнуются друг против друга, чаще побед добивался Максим. В этот раз он тоже выиграл. Отмечу, что несмотря на поражение Вячеслав хорошо выступил, до победы ему не хватило одного бала», - отметила тренер-преподаватель СДЮСШОР ВВЕ Анастасия Ким.

Медали высшего достоинства в категории ката завоевали Вон Ксения, Попов Святослав, Слугина Виктория, Пе Максим, Френзюк Варвара, Сек Кирилл, Ефремова Екатерина, Ли Ен Бок, Албина Федоренко, Моргунов Артур. Среди кумитистов сильнейшими оказались Сулейманова Сафина, Попов Святослав, Тян Ростислав, Рязанова Наталья, Морозов Кирилл, Пе Максим, Френзюк Варвара, Пак Георгий, Сек Кирилл, Афонина Дарья, Коковуров Константин, Ли Ен Бок, Федоренко Альбина, Тян Станислав, Жучков Владислав.

В командном зачете первое место заняла команда Южно-Сахалинска, с результатом 65 медалей. У холмских спортсменов 30 наград. Однако золотых медалей каратисты из портового города смогли заработать всего лишь на одну меньше, чем их конкуренты, 13 против 12.

В следующий раз каратисты встретятся в середине февраля в Южно-Сахалинске, на соревнованиях посвященных Дню защитника Отечества, сообщает СДЮСШОР ВВЕ.