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Автогонки на льду пройдут в Углегорском районе
Фото участников первого этапа соревнований

Автогонки на льду пройдут в Углегорском районе

Заявки на участие уже подали 15 сахалинцев

4 февраля на озере Тауро, рядом с аэропортом Шахтерска, состоится второй этап первенства Сахалинской области по автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017»

Как сообщили организаторы СРРО «АВТОКЛУБ СТАРТ», участие в заездах могут принять автомобили трех классов: 1600 см3, 2000 см3 и свободный. Кроме того, все гонщики обязательно должны оборудовать свой автомобиль каркасом безопасности внутри салона, четырехточечным ремнем безопасности, спортивной резиной, а также обезопасить себя шлемом. 

- О своем желании принять участие в заездах уже заявили 15 человек, - сообщает организатор. - Некоторые из них участвовали и в первом этапе соревнований. Это несомненно плюс, потому что победители будут определены по суммарному количеству набранных баллов во всех трех этапах первенства. 

Подать заявки на участие можно по телефону +7 924 184-08-33, либо в день соревнований с 9:00 до 10:00. Старт назначен на 11:30.

Первый этап соревнований уже прошел 14 января. Третий финальный этап первенства и награждение победителей состоятся 25 февраля.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:47 +3
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Комментарии
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 15:58
Ах,второй этап,а то я подумал уже "день сурка"
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