Автогонки на льду пройдут в Углегорском районе

Фото участников первого этапа соревнований

4 февраля на озере Тауро, рядом с аэропортом Шахтерска, состоится второй этап первенства Сахалинской области по автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017».

Как сообщили организаторы СРРО «АВТОКЛУБ СТАРТ», участие в заездах могут принять автомобили трех классов: 1600 см3, 2000 см3 и свободный. Кроме того, все гонщики обязательно должны оборудовать свой автомобиль каркасом безопасности внутри салона, четырехточечным ремнем безопасности, спортивной резиной, а также обезопасить себя шлемом.

- О своем желании принять участие в заездах уже заявили 15 человек, - сообщает организатор. - Некоторые из них участвовали и в первом этапе соревнований. Это несомненно плюс, потому что победители будут определены по суммарному количеству набранных баллов во всех трех этапах первенства.

Подать заявки на участие можно по телефону +7 924 184-08-33, либо в день соревнований с 9:00 до 10:00. Старт назначен на 11:30.

Первый этап соревнований уже прошел 14 января. Третий финальный этап первенства и награждение победителей состоятся 25 февраля.