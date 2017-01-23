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Сахалинский пловец завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований
Baikal24-sport.ru

Сахалинский пловец завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований

В Хабаровске состязались мальчики 2005 – 2007 г.р. и девочки 2006 – 2008 г.р

В Хабаровске прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята – 2017». Они собрали участников не только из Дальневосточного, но и Сибирского федерального округа. В 25-метровом бассейне состязались мальчики 2005 – 2007 г.р. и девочки 2006 – 2008 г.р.

Сахалинскую область представляли пловцы из Охи, Холмска и Южно-Сахалинска. В их активе одна серебряная награда. Ее завоевал Владимир Волков из Холмска, занявший второе место на дистанции 100 метров комплексом (1.19.56). Он же показал пятый результат в заплыве на 200 метров комплексом (2.47,40). Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В шаге от призовой тройки остановилась Анастасия Пилипчук. Юная холмчанка финишировала четвертой на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем (1.34,07 и 3.33,17 секунды).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:02 +1
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Комментарии
Online
lika17 Online
Написано сегодня, в 08:34
Молодец!
Исправте плОвец.
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