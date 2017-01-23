Чемпионат по настольному теннису продолжается в Южно-Сахалинске

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске в спортивном зале «ЭПЛ» состоялись соревнования во II и III лигах клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

28 января шесть команд II лиги разыграли две путевки в первый дивизион. Отличную игру показали воспитанники ДЮСШ Долинска. Они уверенно одолели всех соперников и заняли первое место. Свою лепту в победу внесли Дмитрий Тен, Андрей Кребс, Данил Покудин, Хван Ын Хэ.

Вторую путевку в I лигу завоевали теннисисты команды «Невельск-1» в составе Алексея Юна, Сергея Ю, Алексея Рябцева, Владимира Чена. Призовую тройку замкнули спортсмены клуба «Витязь». Бронзу на себя примерили Павел Голубь, Александр Шаповалов и Александр Ким. Команда «Контроль» заняла 4 место, тем самым, обеспечив себе представительств о во второй лиге. ДЮСШ Южно-Сахалинска и сборная Томари автоматически «перешли» в III лигу.

29 января состоялись игры среди команд третьей лиги. Пять побед обеспечили первое место и путевку в дивизион рангом выше команде из Холмска «Нефтегазснаб». В последующих стартах клубного чемпионата во второй лиге выступят Эрик Ким, Юлия Хван, Юлия Коваленко и Дарий Смирнов.

Одно поражение от лидера позволило закрепиться на второй позиции теннисистам Корсакова. Более того, также во второй лиге выступят Геннадий Бородин, Сергей Пак, Николай И, Алексей Ли, Евгений Калашнев.

Сразу три команды подошли к финишной черте с одинаковым результатом – 7 очков. Судьбу представительств а в этом дивизионе решало соотношение в личных встречах. В итоге третье место заняла команда «Ветеран Локо» в составе Валерия Зайцева, Андрея Ташлыкова, Сергея Чеботарева, Валерия Федосеева и Александра Давыдяна. Также в третье лиге удалось закрепиться сборной «Анива-Шутрм». В четвертый дивизион выбыли «Невкельск-2» и «Сопчек».