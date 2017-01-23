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Сахалинец стал восьмым в гонке свободным стилем на чемпионате Сибири и Дальнего Востока

Сахалинец стал восьмым в гонке свободным стилем на чемпионате Сибири и Дальнего Востока

Соревнования проходят в Республике Хакасии

В поселке Вершине Тёи (Республика Хакасия) продолжается чемпионат Сибирского и Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.

Накануне в состязаниях, имеющих статус III этапа розыгрыша Кубка России 2017 года, прошла гонка свободным стилем. Женщины бежали 10 километров, мужчины – на 5 больше.

Мужской забег выиграл Алексей Черноусов из Новосибирской области (40.17,4). Лучший из сахалинцев – Владимир Каркин. Результат 42.55,7 секунды принес ему 8-е место. На следующей строчке итогового протокола – Яков Леманов (42.58,7). 11-е место занял Иван Кустов (43.15,1).

В состязаниях женщин первенствовала Диана Головань их Республики Хакасия. Мария Маратова из Южно-Сахалинска финишировала 16-й.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:59 +2
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