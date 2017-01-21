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Паралимпийская сборная России тренируется на Сахалине
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Паралимпийская сборная России тренируется на Сахалине

Команда по горнолыжному спорту на острове будет тренироваться впервые

В составе сборной чемпионы и призеры паралимпийских игр, такие как Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Павел Заботин, Александр Ветров, Мария Папулова, Николай Шувалов, Лидия Флигиль, Алексей Микушин. Также вместе с ними прилетели врачи сборной и тренеры.

- Приглашение посетить Сахалин мы получили от губернатора области и регионального министра спорта. У меня здесь живет много друзей, но побывать на ваших горнолыжных склонах мне еще не удавалось, сегодня я рассматриваю островной регион как отличную базу для подготовки к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм, - рассказал тренер Александр Назаров.

Заслуженный мастер спорта, призер Паралимпийских игр, призер чемпионата мира, призер и победитель Кубков мира и Кубков Европы Александр Алябьев уже в аэропорту успел оценить качество сахалинского снега.

- Первые три-четыре дня будем тренировать гигантский слалом, а затем перейдем на?скоростные дисциплины. Обязательно встретимся с островными спортсменами, пообщаемся, возможно, проведем совместную тренировку, - поделился чемпион.

Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев отметил, что для островного региона прилет паралимпийцев - важное событие.

- Впервые паралимпийская сборная прибыла к нам, чтобы пройти подготовку, посмотреть на климатические условия, оценить склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Их визит станет первой ласточкой. Уже 29 января прилетает сборная России по фристайлу. Они тоже проведут у нас тренировки. Сегодня у Сахалина есть все возможности для того, чтобы стать базой подготовки к Олимпийским играм в 2018 году, - подчеркнул Антон Зайцев.

К тренировкам паралимпийская сборная приступит уже завтра. Их ждет напряженный график. Пробудут они на Сахалине до 10 февраля, затем отправятся на соревнования в Корею. После сборная вновь вернется на Сахалин и примет участие в Чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он пройдет с 23 по 27 февраля на склонах горнолыжного курорта «Горный воздух», сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:46 +2
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