новости
новости
Регистрация
«Элвари Сахалин» сразится сегодня с волейболистами «Оки»
Фото с сайта Минспорта

«Элвари Сахалин» сразится сегодня с волейболистами «Оки»

Стартует пятый тур чемпионата России среди мужских команд

Сегодня в Калуге начинается пятый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». «Элвари Сахалин» первую игру проведет против хозяев площадки – местной «Оки». Начало в 18:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне из-за финансовых проблем «Ока» выступает неудачно. В некоторых играх из-за недокомплекта игроков на площадку выходили тренеры. Набрав в 16 матчах 6 очков, калужане замыкают турнирную таблицу. Но где, как не на своей площадке, исправлять ситуацию? Поэтому «Ока» в родных стенах способна преподнести сюрприз любому сопернику.

История соперничества «Оки» и «Элвари Сахалин» насчитывает два матча. В первом туре нынешнего чемпионата островитяне дважды взяли верх. Сначала в трех партиях, затем – в четырех, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

АНО ВСК «Ока» был основан 27 мая 1999 года при поддержке губернатора Калужской области, министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, Городской Управы г. Калуга.

Основой клуба стала команда юношей 1983 – 1984 г.р., успешно выступавшая в зональных турнирах.

С 2000 по 2011 год «Калуга» выступала в первой лиге чемпионата России. Отметим, что в 2000 году юношеская команда «Оки» (1984 – 1985 г.р.) стала бронзовым призером первенства России.

Постепенно команда улучшала свои результаты: 2001 год – 17-е место, 2002 год – 16-е, 2003 год – 22-е, 2004 год – 13-е, 2005 год – 19-е, 2006 год – 10-е, 2007 год – 6-е, 2008 год -

5-е, 2009 год – 8-е, 2010 год – 2-е, 2011 год – 1-е.

В сезоне 2011/12 года «Ока» выступала в высшей лиге «Б». Затем два сезона она играла в высшей лиге «А» (оба сезона – 12-еместо). А с сезона 2014/15 года по настоящее время – вновь в высшей лиге «Б». В сезоне 2015/16 года калужане заняли четвертое место, всего на одно очко отстав от тройки призеров.

Наивысшие достижения:

Высшая лига «А» - 12-е место (2012/13, 2013/14).

Высшая лига «Б» - 1-е место (2011/12).

Первая лига - 1-е место (2010/11).

Кубок Центрального ФО – 1-е место (2008 – 2010, 2011, 2014).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:26 0
Другие статьи по темам
Прочее
«Элвари Сахалин»волейбол
Популярное на ASTV
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Очередной циклон надвигается на Сахалин
Очередной циклон надвигается на Сахалин
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Губернатор поздравил сахалинский ДОСААФ с 90-летием
Губернатор поздравил сахалинский ДОСААФ с 90-летием
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru