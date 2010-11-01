«Элвари Сахалин» сразится сегодня с волейболистами «Оки»

Фото с сайта Минспорта

Сегодня в Калуге начинается пятый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». «Элвари Сахалин» первую игру проведет против хозяев площадки – местной «Оки». Начало в 18:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне из-за финансовых проблем «Ока» выступает неудачно. В некоторых играх из-за недокомплекта игроков на площадку выходили тренеры. Набрав в 16 матчах 6 очков, калужане замыкают турнирную таблицу. Но где, как не на своей площадке, исправлять ситуацию? Поэтому «Ока» в родных стенах способна преподнести сюрприз любому сопернику.

История соперничества «Оки» и «Элвари Сахалин» насчитывает два матча. В первом туре нынешнего чемпионата островитяне дважды взяли верх. Сначала в трех партиях, затем – в четырех, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

АНО ВСК «Ока» был основан 27 мая 1999 года при поддержке губернатора Калужской области, министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, Городской Управы г. Калуга.

Основой клуба стала команда юношей 1983 – 1984 г.р., успешно выступавшая в зональных турнирах.

С 2000 по 2011 год «Калуга» выступала в первой лиге чемпионата России. Отметим, что в 2000 году юношеская команда «Оки» (1984 – 1985 г.р.) стала бронзовым призером первенства России.

Постепенно команда улучшала свои результаты: 2001 год – 17-е место, 2002 год – 16-е, 2003 год – 22-е, 2004 год – 13-е, 2005 год – 19-е, 2006 год – 10-е, 2007 год – 6-е, 2008 год -

5-е, 2009 год – 8-е, 2010 год – 2-е, 2011 год – 1-е.

В сезоне 2011/12 года «Ока» выступала в высшей лиге «Б». Затем два сезона она играла в высшей лиге «А» (оба сезона – 12-еместо). А с сезона 2014/15 года по настоящее время – вновь в высшей лиге «Б». В сезоне 2015/16 года калужане заняли четвертое место, всего на одно очко отстав от тройки призеров.

Наивысшие достижения:

Высшая лига «А» - 12-е место (2012/13, 2013/14).

Высшая лига «Б» - 1-е место (2011/12).

Первая лига - 1-е место (2010/11).

Кубок Центрального ФО – 1-е место (2008 – 2010, 2011, 2014).