Волейболистки «Сахалина» сразятся с «Ленинградкой»

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27 января состоятся матчи 15 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалину» предстоит игра в Санкт-Петербурге против местной «Ленинградки». Встреча имеет принципиальное значение для обеих команд, ведущих борьбу за место в плей-офф. Начало матча в спортивном зале Академии волейбола Платонова в 19:00 по московскому времени, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

История «Ленинградки» ведется с 1935 года, когда команда под названием «Спартак» приняла участие в городских турнирах. В 1978 году «Спартак» был переименован в «ТТУ», а с 2003 года команда стала называться «Ленинградка».

Главные достижения команды:

Серебряный призер чемпионата СССР (1948, 1950, 1961, 1980).

Бронзовый призер чемпионата СССР (1945, 1946, 1949, 1951, 1952. 1954, 1955, 1957).

Серебряный призер высшей лиги «А» (2014).

Обладатель Кубка СССР (1976, 1977).

Серебряный призер Кубка Победы (2015).

Бронзовый призер Кубка России (2004).

Финалист Кубка обладателей Кубков (1981).

Бронзовый призер Кубка ЕКВ (2009).

«Ленинградка» была первым соперником «Сахалина» в высшей лиге «А». Дебютный матч островитянок в этом турнире состоялся 10 октября 2012 года и закончился победой команды из Санкт-Петербурга» (3:1).

Всего же в рамках лиги «А» «Сахалин» одержал над «Ленинградкой» пять побед при трех поражениях (разница выигранных и проигранных партий 17 – 11). Еще одна игра состоялась в рамках Кубка России 2014 года (3:2 в пользу «Сахалина»). А в первом круге нынешнего чемпионата островитянки взяли верх в четырех партиях.

Таким образом, всего в официальных турнирах «Сахалин» провел против «Ленинградки» 10 матчей (7 побед и 3 поражения, разница выигранных и проигранных партий 23 – 14).

Состав «Ленинградки»:

связующие Наталья Непомнящих, Ольга Скрипак, Мария Дороничева;

диагональные Мария Самойлова, Екатерина Петрова;

доигровщицы Юлия Кутюкова, Юлия Бессонная, Елена Ткачева. Валерия Шатунова; центральные блокирующие Екатерина Полякова, Алина Георгиева, Мария Воногова, Виктория Боброва;

либеро Марина Кашина, Виктория Горбачева.

Главный тренер Александр Кашин.

На сегодняшний день «Ленинградка» занимает 8-е место. В 14 матчах подопечные Александра Кашина набрали 9 очков (4 победы (три из которых на тай-брейке) и 10 поражений; разница выигранных и проигранных партий 16 – 37). На своей площадке команда сыграла 8 матчей (3 победы и 5 поражений).