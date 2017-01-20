Сахалинский сноубордист принял участие в чемпионате России

В Казани прошел чемпионат России по сноуборду. В соревнованиях на базе города-курорта «Свияжские холмы» приняли участие 70 сильнейших сноубордистов России из 15 регионов. Среди них были 4 заслуженных мастера спорта, 9 мастеров спорта международного класса и 14 мастеров спорта.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в дисциплине «параллельный слалом» золотые награды завоевали Екатерина Тудегешева (Московская область) и Дмитрий Логинов (Красноярский край).

Островной регион представлял мастер спорта Алексей Панин. Он занял 13 место среди 43 стартовавших. А в параллельном слаломе-гиганте у него 20 результат.