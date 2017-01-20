Сахалинский сноубордист принял участие в чемпионате России
Алексей Панин занял 13 место среди 43 стартовавших
В Казани прошел чемпионат России по сноуборду. В соревнованиях на базе города-курорта «Свияжские холмы» приняли участие 70 сильнейших сноубордистов России из 15 регионов. Среди них были 4 заслуженных мастера спорта, 9 мастеров спорта международного класса и 14 мастеров спорта.
Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в дисциплине «параллельный слалом» золотые награды завоевали Екатерина Тудегешева (Московская область) и Дмитрий Логинов (Красноярский край).
Островной регион представлял мастер спорта Алексей Панин. Он занял 13 место среди 43 стартовавших. А в параллельном слаломе-гиганте у него 20 результат.
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:29
dolinairka,
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0
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:19
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Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:29
dolinairka,
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багз-банни
Написано сегодня, в 14:32
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