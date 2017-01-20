Сахалинские теннисисты завоевали бронзовые награды первенства Дальнего Востока

С 23 по 27 января в Хабаровске в рамках турнира II категории российского теннисного тура прошло открытое первенство Дальневосточного федерального округа. В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены сборной команды Сахалинской области.

В возрастной группе теннисистов до 17 лет в парном миксте бронзовые награды завоевали Надежда Пузырных (г.Южно-Сахалинск) и Игорь Кожевников (г.Хабаровск). В категории спортсменов до 13 лет в парном разряде Амелия Бородулина (г.Южно-Сахалинск) и Максим Седых (г. Иркутск) в полуфинале уступили паре - Анастасия Токоленко (г.Хабаровск) и Иван Пискунов (г.Москва) – 4:6, 3:6 и в итоге заняли 4 место. В одиночном разряде лучший результат среди сахалинцев показала Амелия Бородулина. Она завоевала бронзовую награду. Андрей Пузырных и Дарья Полокайнен заняли 8-е места. Анастасия Юрасова стала 16-й.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.