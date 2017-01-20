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Сахалинская сноубордистка вошла в ТОП-5 этапа Кубка Европы

Сахалинская сноубордистка вошла в ТОП-5 этапа Кубка Европы

Во Франции Елена Костенко продемонстрировала свое мастерство в слоуп-стайле

В Варсе (Франция) проходит этап Кубка Европы по сноуборду. Райдеры демонстрируют свое мастерство в слоуп-стайле.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, среди участников этих состязаний заявлены островные сноубордисты, выступающие в составе сборной команды России. Первый старт выиграли норвежец Бендик Гьердален и финка Карола Ниемелае.

Сахалинские спортсмены показали следующие результаты: Елена Костенко – 5-е место, Вячеслав Эгле – 10-е, Вадим Бобрышев – 22-е, Юрий Чемодуров – 41-е.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:43 +2
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:00
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+1
sashamelnikov2018
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−1
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+1
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Написано сегодня, в 14:30
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