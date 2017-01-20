Сахалинская сноубордистка вошла в ТОП-5 этапа Кубка Европы
Во Франции Елена Костенко продемонстрировала свое мастерство в слоуп-стайле
В Варсе (Франция) проходит этап Кубка Европы по сноуборду. Райдеры демонстрируют свое мастерство в слоуп-стайле.
Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, среди участников этих состязаний заявлены островные сноубордисты, выступающие в составе сборной команды России. Первый старт выиграли норвежец Бендик Гьердален и финка Карола Ниемелае.
Сахалинские спортсмены показали следующие результаты: Елена Костенко – 5-е место, Вячеслав Эгле – 10-е, Вадим Бобрышев – 22-е, Юрий Чемодуров – 41-е.
Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:00
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+1
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:18
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−1
Станислав Ри
Написано сегодня, в 10:31
Все красавчики! Большие молодцы!
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 14:30
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