Сахалинская сноубордистка вошла в ТОП-5 этапа Кубка Европы

Во Франции Елена Костенко продемонстрировала свое мастерство в слоуп-стайле

В Варсе (Франция) проходит этап Кубка Европы по сноуборду. Райдеры демонстрируют свое мастерство в слоуп-стайле.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, среди участников этих состязаний заявлены островные сноубордисты, выступающие в составе сборной команды России. Первый старт выиграли норвежец Бендик Гьердален и финка Карола Ниемелае.

Сахалинские спортсмены показали следующие результаты: Елена Костенко – 5-е место, Вячеслав Эгле – 10-е, Вадим Бобрышев – 22-е, Юрий Чемодуров – 41-е.