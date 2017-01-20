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Сахалинец стал победителем спринтерской гонки III этапа Кубка России

Сахалинец стал победителем спринтерской гонки III этапа Кубка России

Владимир Каркин представлял островной регион на чемпионате в Республике Хакасии

Пару дней назад в поселке Вершине Тёи (Республика Хакасия) стартовал Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам (III этап розыгрыша Кубка России 2017 года).

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, чемпионат федеральных округов в этом году посвящен памяти Виктора Ткаченко, заслуженного тренера СССР и России, первого тренера Елены Вяльбе.

В Кубке России принимают участие более 130 лыжников из 12 регионов страны.

Сахалинскую область  представляет сборная команда, в составе - Владимира Каркин, Ивана Гуляева, Андрея Власова, Ивана Кустова, Якова Леманова, Виктории Каркиной, Марии Муратовой, Дарьи Шацких, Кристины Зыковой. Тренеры сборной Эдуард Алехин и Александр Кройт.

В первый день соревнований состоялись гонки классическим стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Во второй  день спортсмены состязались в спринте классическим стилем.

Среди мужчин лучшим стал сахалинец Владимир Каркин, второе место у  представителя Томска Максима Толкачева. Замкнул призовую тройку ещё один представитель дальневосточной лыжной школы Дмитрий Шохирев (Хабаровский край). Другой островной лыжник Иван Гуляев стал шестым, следом за ним финишировал его парнер по команде Яков Леманов.  Всего у мужчин финальный старт приняли 30 спортсменов.

У представительниц прекрасного пола победительницей стала Наталья Руденко из Красноярского края. Сахалинская лыжница Дарья Шацких показала 16-й результат, а Кристина Зыкова -29-й.

Сегодня у спортсменов состоится официальная тренировка, а продолжится соревновательная программа 28 января гонкой свободным стилем на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:34 +2
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Комментарии
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 17:28
Respect!
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:15
Поздравляю сахалинца ставшего победителем спринтерской гонки III этапа Кубка России!!!
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0
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 20:38
Красавчик! Молодец!
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