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Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области
Фотографии А. Хапочкина

Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области

Поронайский "Атлант", "Анива" и охинский "Север" первыми пробились в число лучших дворовых хоккейных команд

На Сахалине продолжаются районные этапы турнира дворовых команд "Спорт против подворотни – Золотая шайба".

В минувшие выходные дни путевку на областные соревнования получили детские хоккейные дружины Охинского и Анивского районов. "Север" в финальной серии до двух побед сумел переиграть «Север», причем, вторая игра завершилась в серии буллитов – 5:4.

В Анивском районе в споре десяти команд первое место в старшей возрастной группе выиграли ребята из команды "Анива".

"В жесточайшем споре с троицкими дружинами "Авангард" и "Космос" подопечные Андрея Смирнова одержали труднейшие победы 4:3 и 5:3 и представят Анивский район на областных соревнованиях.

Не менее драматично прошли финальные матчи районного этапа соревнований в Поронайском районе. Восемь дворовых дружин из Поронайска и поселков Восток, Гастелло и Леонидово в течение пяти игровых дней сражались за единственную путевку на областной финальный турнир", - сообщают в Сахалинской федерации хоккея.

Отличный результат показали ребята из поселка "Восток". Подопечные Валерия Павлова не только пробились в полуфинал турнира, но и в матче за бронзовые медали – за 4 секунды до финальной сирены. – вырвали победу над "Айсбергом". Победную точку в этом матче поставил Анатолий Нижегородов – 3:2, "Восток".

Финальный матч стал не только валидольным для тренеров, но и без исключения для всех болельщиков поронайских команд "Атлант" и "Поронайские Акулы".

Уже к четвертой минуте "атланты", благодаря отменным и точным броскам Саши Борозни и Ивана Бурдинского, вели в счете 2:0 и, казалось, что игра матча решена. "Атланты" продолжали наседать, "Акулы" же сделали ставки на пусть и редкие, но на очень острые контратаки. И к началу 3 периода "Атлант" почувствовал на себе острые зубы "Акул": Данила Цамков и Максим Антонов не просто сумели сравнять счет (3:3), но и должны были по-крайней мере еще трижды поражать ворота соперников - преградой на пути шайбы раз за разом вставал голкипер "Антланта" Женя Володенок.

И, как часто бывает, уже через минуту сработало железное в хоккее правило – не забиваешь ты – забивают тебе. За четыре минуты до окончания основного времени финального матча фатальная ошибка юного защитника "Акул" позволила Александру Борозне буквально с метра "расстрелять" ворота соперника (4:3), а еще через 2 минуты несильный, но точный бросок Ивана Бурдинского заставил шайбу проскользнуть под щитками отличного вратаря "Акул" Димы Аносова – 5:3, "Атлант" едет на областной финал.

В Поронайске в хоккей не боятся приходить девушки, а Таня Хохлова была включена в список лучших игроков соревнований.

Напомним, что областные финалы турнира дворовых команд "Спорт против подворотни – Золотая шайба" пройдут:

-  в старшей возрастной группе в г. Макаров (6-11 февраля);

- в средней возрастной группе  в г. Поронайск (20-25 февраля);

- в младшей возрастной группе  в г. Холмск (7-11 марта).

По итогам областных финалов три лучшие островные детские команды будут защищать честь сахалинского флага на Всероссийских соревнованиях клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" в г. Сочи

Расписание и все результаты игр  - на сайте сахалинской федерации хоккея slhl65.ru

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Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 1
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 2
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 3
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 4
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 5
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 6
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 7
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 8
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 9
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 10
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 11
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 12
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 13
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 14
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области, Фото: 15
Путевки на областные соревнования "Золотая шайба" разыгрывают в районах Сахалинской области
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:44 0
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