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Сахалинские спортсмены выступят на первенстве России по стрельбе

Сахалинские спортсмены выступят на первенстве России по стрельбе

Соревнования пройдут в Ижевске

Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 г.р. и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области.

- В состав команды островного региона вошли кандидаты в мастера спорта России по пулевой стрельбе ученицы СОШ № 3 Южно-Сахалинска Анастасия Трищенко и Аделина Токтоназарова, ученик СОШ № 6 Южно-Сахалинска КМС Игнат Ильин, а также анивчане Александра Орлова и Денис Ерохин. Аделина Токтоназарова выступит в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета, остальные – из пневматической винтовки. Старты в Ижевске являются отбором на финал VIII летней Спартакиады учащихся России. Надеемся на хорошее выступление наших спортсменов.  Хотя, не будем загадывать, соревнования покажут, на что мы способны, - сказал старший тренер островной команды, президент федерации пулевой стрельбы Сахалинской области Геннадий Лаптев.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:27 0
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