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Сахалинские легкоатлеты отправятся на первенство России в Смоленск
mgfso.ru

Сахалинские легкоатлеты отправятся на первенство России в Смоленск

Островной регион на соревнованиях представит делегация из пяти спортсменов

В ближайшие выходные в Смоленске пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении. Среди юношей и девушек до 18 лет Сахалинскую область на этих соревнованиях представят пять спортсменов, сообщает министерство спорта и молодежной политики островного региона. 

- Родион Фоменко побежит 60 и 200 метров. На эти же дистанции заявлена Кристина Титаева. Анастасия Большакова будет состязаться в беге на 200 и 400 метров. Матвея Кожарова ждут забеги на 400 и 800 метров. А Данил Мордовцев внесен в список участников бега на 3000 метров и 2000 метров с препятствиями, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

Матвей Кожаров и Данил Мордовцев представляют Корсаков, Кристина Титаева и Анастасия Большкова – Южно-Сахалинск, а Родион Фоменко – Холмск.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:45 0
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