Лицей №2 Южно-Сахалинска снова лидирует в городском турнире по шахматам

25 января были сыграны партии четвертого и пятого тура муниципального этапа шахматного турнира «Белая ладья». За два тура до финиша команда лицея №2 опережает своих конкурентов на шесть очков, практически обеспечив себе первое место, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- В пяти турах шахматисты лицея №2 набрали 18 очков. В четвертом туре они нанесли поражение СОШ № 8 (3:1), а в пятом победили СОШ № 11 (4:0). 12 очков в активе команды гимназии № 2. По 10 очков набрали СОШ № 8 и СОШ № 16. На пол-очка от них отстают еще четыре команды. Это школы № 13 и 32, а также гимназии № 1 и 3, - рассказал главный судья турнира Виталий И.

Отметим, что на первой доске 100% результата добился Борис Син из СОШ №8. Он выиграл все партии. На одно очко от него отстают Тигран Мовсесян (СОШ №32), Владислав Бородушкин (гимназия №3) и Георгий Егоров (лицей №2).

На второй доске вне конкуренции Олег Тен. Учащийся лицея № 2 набрал 5 очков. На пол-очка меньше у Даниила Дедова (СОШ № 13), а Вадим Мурланов (СОШ № 16) имеет 4 очка.

На третьей доске 5 из 5 набрал Максим Ко (лицей № 2). У Николая Маринчука из СОШ № 26 – 4 очка, Антона Тен из СОШ № 11 – 3,5 очка.

На четвертой доске, где играют девочки, Виталина Мязина (СОШ № 16) набрала 5 очков. На пол-очка меньше у Алисы Марининой (гимназия № 2). По 4 очка в 5 партиях набрали Регина Любарская (СОШ № 1) и Эвелина Ким (лицей № 2).

26 января в 12:00 в ГШК «Каисса» состоятся партии шестого тура: