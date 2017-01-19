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Чемпионат области по хоккею с мячом стартует на Сахалине

Чемпионат области по хоккею с мячом стартует на Сахалине

Медали разыграют команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, две сборные Южно-Сахалинска

Завтра 27 января в Южно-Сахалинске на стадионе «Медик» (р-он областной больницы) стартует чемпионат Сахалинской области по хоккею с мячом. Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 28 января (суббота) в 11.20 часов.

Медали чемпионата разыграют команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, а также две сборные Южно-Сахалинска.

Напомним, прошлогодним чемпионом области стала дружина из Корсакова. Серебряные награды завоевали южносахалинцы. Тройку призеров замкнули спортсмены из Поронайска.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:37 +1
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