Чемпион России по мини-футболу приехал на просмотр в ПСК "Сахалин"

Воспитанник ФК "Сахалинец", с тринадцати лет выступавший за мини-футбольный клуб ЦСКА, вернулся на родной остров. Дальнейшие его планы - попасть в команду мастеров большого футбола ПСК "Сахалин", сообщает пресс-служба островного футбольного клуба.

Павлу Савлуку всего девятнадцать лет, а за его плечами уже солидный перечень регалий. За шесть лет, проведенных в московском ЦСКА, он дважды становился чемпионом России по мини-футболу среди юношей, столько же раз - чемпионом Московской области и трижды - чемпионом Москвы.

- Я только месяц назад пришел из армии. И решил вернуться в большой футбол. Почему на Сахалин - думаю, что начинать карьеру заново лучше в родном городе. Здесь мой первый тренер - Евгений Крючков, здесь есть возможность играть за молодежку, а в перспективе - попасть на сборы со взрослой командой, - рассказывает Павел Савлук. - Все-таки в Москве совсем другие условия, намного все сложнее. Да и уехать в столицу, скажу честно, никогда не поздно. Предложение от ЦСКА и некоторых других клубов Суперлиги для меня пока открыты. Но мини-футбол все же не моя игра.

Шесть лет назад Павел полетел на просмотр в Москву в Центральный спортивный клуб армии. На этом настоял его отец - Александр Савлук, сам всю жизнь играющий в футбол. Однако, из-за низкого роста дорогу в большой футбол юноше закрыли. Предложили попробовать себя в мини-футболе. Там и остался, пока не призвали в армию. Сейчас в ЦСКА играет и младший брат Павла.

- Мини-футбольная школа в Москве очень сильная, - делится впечатлениями Павел Савлук. - Азы, которые дают в ЦСКА, способствуют становлению спортсмена как в мини, так и в большом футболе. Уверен, что даром эти годы для меня не прошли.