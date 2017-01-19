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Более 80 сахалинцев определят лучшего в рукопашном бою

Более 80 сахалинцев определят лучшего в рукопашном бою

Первенство области пройдет в предстоящие выходные

В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В турнире примут участие более 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет. 

Соревнования начнутся в 10:00 с предварительных поединков в каждой возрастной и весовой категориях. В 12:00 состоится торжественное открытие Первенства области с участием почетных гостей. После официального открытия турнир продолжится. Финальные поединки запланированы на 16:00.

Соревнования пройдут по адресу – ул. Горького, 26, актовый зал. Вход для зрителей свободный.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 0
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