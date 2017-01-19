Более 80 сахалинцев определят лучшего в рукопашном бою

В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

В турнире примут участие более 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет.

Соревнования начнутся в 10:00 с предварительных поединков в каждой возрастной и весовой категориях. В 12:00 состоится торжественное открытие Первенства области с участием почетных гостей. После официального открытия турнир продолжится. Финальные поединки запланированы на 16:00.

Соревнования пройдут по адресу – ул. Горького, 26, актовый зал. Вход для зрителей свободный.