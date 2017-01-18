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В «Кристалле» объявлен дополнительный набор детей в спортивные секции

В «Кристалле» объявлен дополнительный набор детей в спортивные секции

Учеников принимают в отделения бокса, хоккея и фигурного катания

С 23 января во дворце спорта «Кристалл» стартовал прием документов на спортивные отделения, которые пользуются особой популярностью у сахалинцев, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Дополнительный набор детей проводится в группы на бюджетной основе в нескольких отделениях:

  • фигурное катание (17 вакантных мест), принимают детей от 6 лет;
  • хоккей с шайбой (20 вакантных мест), принимают детей от 5 до 6 лет.
  • бокс (13 вакантных мест), принимают детей от 10 лет;

Перечень документов, необходимых для зачисления:

  • заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе (образец можно скачать на сайте «Кристалла»);
  • копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
  • медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
  • фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;
  • договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей либо законных представителей поступающего).

Прием документов на обучение уже стартовал, и проходит в управлении дополнительного образования детей «Кристалла» (ул. Горького, 29) в рабочее время. Информация о сроках приема документов и времени проведения индивидуального отбора детей, сдаче контрольных нормативов представлена на официальном сайте учреждения. Справки по телефону 8 (4242) 240-166.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:40 0
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