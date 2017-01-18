Школьники лицея №2 лидируют в южно-сахалинском турнире по шахматам

В Южно-Сахалинске проходит муниципальный этап шахматного турнира «Белая ладья». Дюжина команд из образовательных учреждений островной столицы оспаривают не только награды, но и три путевки на областные соревнования, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- В городском турнире играют 48 шахматистов 2003 г.р. и младше. Командам предстоит сыграть семь туров по швейцарской системе. Три лучшие затем выступят на областном этапе, который пройдет с 17 по 21 апреля. А победитель областного этапа получит право выступить в Сочи на финале Всероссийского турнира с 1 по 9 июня, - пояснил главный судья соревнований Виталий И.

Отметим, что в турнире принимают участие уже довольно известные шахматисты. Так, за команду лицея № 2 играют Георгий Егоров и Олег Тен. У СОШ № 1 на первой доске заявлен Артем Хуснулгатин, а у СОШ № 32 – Тигран Мовсесян. В составе СОШ № 8 стоит обратить внимание на Бориса Син. Алиса Маринина выступает за гимназию № 2, а Регина Любарская – СОШ № 1. Да и в составах других команд также есть шахматисты, принимавшие участие в городских и областных турнирах.

- По моему мнению, главными фаворитами турнира являются команды лицея № 2, гимназии № 2, школ № 11 и 32, - считает Виталий И.

Сбудется ли этот прогноз, мы узнаем уже 27 января, когда будет сыгран заключительный тур соревнований. Пока же единоличное лидерство захватила команда лицея № 2. После трех туров в ее активе 11 очков. Она на 3 очка опережает ближайшего преследователя гимназию № 2. На третьем месте – СОШ № 8 (7,5 очков).

В четвертом туре, который состоится 25 января, наибольший интерес вызывает противостояние лицея № 2 и СОШ № 8. На первой доске у лицеистов играет Георгий Егоров. Ему предстоит партия с Борисом Син.

Остальные пары тура: