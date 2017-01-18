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Сахалинец вошел в ТОП-20 лучших лыжников Континентального кубка в Саппоро
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Сахалинец вошел в ТОП-20 лучших лыжников Континентального кубка в Саппоро

Александр Баженов представлял на соревнованиях Россию

В Саппоро (Япония) завершился этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. В его рамках «летающие лыжники» совершили по три старта, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Победы одержали словенец Миран Зупанчич, австриец Клеменс Айгнер и немец Андреас Ванк.

Россию в Стране восходящего солнца представляли Александр Баженов, Алексей Романов и Михаил Максимочкин.

Мастер спорта из Южно-Сахалинска Александр Баженов в первом старте занял 18-е место, во втором – 41-е, в третьем – 44-е.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:53 0
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