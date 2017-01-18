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Более сотни сахалинских гимнастов соревновались в прыжках на батуте
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Более сотни сахалинских гимнастов соревновались в прыжках на батуте

Победители представят островной регион на дальневосточном чемпионате

Чемпионат и первенство Сахалинской области по акробатике прошли в минувшие выходные в спортивном зале корсаковской «ДЮСШ», сообщает пресс-служба администрации Корсакова. 

Более 100 человек из Корсакова, Южно-Сахалинска и села Озерского соревновались в прыжках на батуте и акробатической дорожке.

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По результатам соревнований будет сформирована команда для участия в чемпионате и первенстве ДФО по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, которые пройдут со 2 по 6 февраля в Комсомольске-на-Амуре. В «ДЮСШ» все еще подводятся итоги состязаний.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:56 0
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