Более сотни сахалинских гимнастов соревновались в прыжках на батуте

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Чемпионат и первенство Сахалинской области по акробатике прошли в минувшие выходные в спортивном зале корсаковской «ДЮСШ», сообщает пресс-служба администрации Корсакова.

Более 100 человек из Корсакова, Южно-Сахалинска и села Озерского соревновались в прыжках на батуте и акробатической дорожке.

По результатам соревнований будет сформирована команда для участия в чемпионате и первенстве ДФО по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, которые пройдут со 2 по 6 февраля в Комсомольске-на-Амуре. В «ДЮСШ» все еще подводятся итоги состязаний.