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В Южно-Сахалинске начался этап шахматного турнира «Белая ладья»

В Южно-Сахалинске начался этап шахматного турнира «Белая ладья»

Дюжина команд оспаривает не только награды, но и три путевки на областной турнир

В Южно-Сахалинске начался муниципальный этап шахматного турнира «Белая ладья». Дюжина команд из образовательных учреждений островной столицы оспаривает не только награды, но и три путевки на областной турнир.

- В городском турнире играют 48 шахматистов 2003 г.р. и младше. Командам предстоит сыграть семь туров по швейцарской системе. Три лучшие затем выступят на областном этапе, который пройдет с 17 по 21 апреля. А победитель областного этапа получит право выступить в Сочи на финале Всероссийского турнира с 1 по 9 июня, - пояснил главный судья соревнований Виталий И.

Результаты первого тура:

гимназия № 1 – средняя школа № 1 – 1:3.

средняя школа № 13 – средняя школа № 32 – 0,5:3,5.

гимназия № 3 – гимназия № 2 – 1:3.

средняя школа № 8 – средняя школа № 16 – 2:2.

начальная школа № 21 – средняя школа № 11 – 1:3.

средняя школа № 26 – лицей № 2 – 0:4.

В турнире принимают участие уже довольно известные шахматисты. Так, за команду лицея № 2 играют Георгий Егоров и Олег Тен. У средней школы № 1 на первой доске заявлен Артем Хуснулгатин, а у средней школы № 32 – Тигран Мовсесян. В составе средней школы № 8 стоит обратить внимание на Бориса Син. Алиса Маринина выступает за гимназию № 2, а Регина Любарская – среднюю школу № 1. В составах других команд также есть шахматисты, принимавшие участие в городских и областных турнирах.

- По моему мнению, главными фаворитами турнира являются команды лицея № 2, гимназии № 2, школ № 11 и 32, - считает Виталий И.

Сбудется ли этот прогноз, станет известно уже 27 января, когда будет сыгран заключительный тур соревнований. Пока же единоличное лидерство захватила команда лицея № 2.

 

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В Южно-Сахалинске начался этап шахматного турнира «Белая ладья», Фото: 1
В Южно-Сахалинске начался этап шахматного турнира «Белая ладья», Фото: 2
В Южно-Сахалинске начался этап шахматного турнира «Белая ладья», Фото: 3
В Южно-Сахалинске начался этап шахматного турнира «Белая ладья»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:05 +1
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