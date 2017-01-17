Сильнейшие стрелки Сахалина встретились в областном центре

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске в тире средней школы №3 состоялись соревнования, посвященные 90-летию со дня образования ДОСААФ России. В состязаниях приняли участие сильнейшие стрелки из Анивы, Троицкого, Томари и областного центра.

В первый день состоялась квалификация и соревнования в стрельбе из винтовки (ВП-4 и ВП-6) и в стрельбе из пневматического пистолета (ПП-2 и ПП-3). Среди девушек в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) вне конкуренции была кандидат в мастера спорта Анастасия Трищенко из Южно-Сахалинска. Из 40 возможных выстрелов она набрала 392 очка. Со вторым результатом – 386 очков, финишировала КМС из Троцкого Елизавета Фоломкина. Тройку призеров замкнула южносахалинка Елизавета Денисова. В ее активе - 385 баллов.

В противостоянии юношей 582 очка из 600 возможных принесли победу Алексею Дудину из Томари. Анивчанин Денис Ерохин поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Его результат 576 очков. Третье место при равенстве очков с Денисом Ерохиным, но по дополнительным показателям, занял Игнат Ильин из областного центра.

У девушек в стрельбе из пневматического пистолета не было равных КМС Аделине Токтоназаровой. В упражнении ПП-2 (40 выстрелов) она набрала 370 очков. Второе место заняла Софья Гильмутдинова (358 очков). С третьим результатом – 347 очков, стрельбу завершила Анастасия Иванова. Победитель и призеры является воспитанницами ДЮСШ ИВС Южно-Сахалинска.

10 пистолетчиков вышли на старт состязаний в упражнении ПП-3 (60 выстрелов). Лучше всех отстрелял южносахалинец Иван Здориков. В его активе результат – 556 очков. 47 очков! победителю уступил Александр Ким из Южно-Сахалинска. Виктор Лисицин из Корсакова завершил упражнение на третьем месте (507 очков).

В заключительный день соревнований в финальную часть турнира были отобраны по 6 винтовочников и пистолетчиков. В стрельбе из винтовки трое спортсменов подошли к финишной черте с одинаковым результатом – 97 очков. В ходе, так называемой «перестрелки», спортивная фортуна была на стороне Игната Ильина. Судьбу серебряной и бронзовой наград решали дополнительные выстрелы Елизаветой Фоломкиной и Ольгой Аверкиной. В заключительном выстреле точнее оказалась Елизавета Фоломкина. Она попала точно в «яблочко». Ольга Аверкина примерила на себя бронзовую медаль.

Уверенную стрельбу в финале показал Иван Здориков. 10 зачетных выстрелов принесли ему 90 очков и лавры победителя турнира. Трое спортсменов завершили серию с одинаковым результатом – 86 очков. По итогам «перестрелки» второе место заняла Аделина Токтоназарова. Тройку призеров замкнул Александр Ким.

По итогам этих соревнований будет сформирована сборная Сахалинской области для участия в первенстве России по стрельбе из пневматического оружия, которое состоится со 2 по 11 февраля в Ижевске.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.