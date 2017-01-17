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Сахалинские легкоатлеты выступят на дальневосточном чемпионате

Сахалинские легкоатлеты выступят на дальневосточном чемпионате

Соревнования пройдут в Хабаровске с 27 по 28 января

27 – 28 января в Хабаровске пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Островной регион представят четыре легкоатлета. Мастер спорта Роман Трубецкой выступит на чемпионате Дальнего Востока на дистанции 800 метров. Участниками первенства будут мастер спорта Карина Глебова, Илья Нургалиев и Олег Сергеев. Карина побежит 60 и 200 метров, Илья заявлен на дистанции 800 и 1500 метров, а Олегу предстоит забег на 3000 метров, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

Напомним, что на аналогичных соревнованиях в 2016 году Роман Трубецкой стал чемпионом Дальнего Востока в беге на 1500 метров, Карина Глебова завоевала серебряную медаль первенства в беге на 60 метров, а Илья Нургалиев стал бронзовым призером в беге на 1500 метров.

По словам специалистов, в этом сезоне у болельщиков также есть все основания рассчитывать на хорошие результаты островных спортсменов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:27 +1
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