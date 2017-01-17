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Сахалинская горнолыжница Влада Буреева показала девятый результат в Южной Корее

Сахалинская горнолыжница Влада Буреева показала девятый результат в Южной Корее

На южнокорейском курорте Альпензия проходит этап Кубка Азии в специальном слаломе

На южнокорейском горнолыжном курорте Альпензия проходит этап Кубка Азии (Far-East Cup) в специальном слаломе. С 22 по 24 января горнолыжники проведут по три гонки в этой дисциплине. По итогам двух первых дней россияне уже завоевали три золотые награды и одну бронзовую.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в первой мужской гонке победил Павел Трихичев. Он на 0,80 секунды опередил словенца Якоба Спика и на 1,33 секунды ставшего третьим ещё одного горнолыжника из Словении Жана Гросселя. Лучший результат среди сахалинцев показал Юрий Другов – 12-е место.

У женщин первенствовала сербская горнолыжница Невена Игнатович, второй стала чешка Мартина Дубовска, третьей - россиянка Екатерина Ткаченко.

Во второй мужской гонке вновь победил Павел Трихичев. Сахалинцам в этот день не удалось пройти обе трассы без ошибок.

Женский заезд выиграла россиянка Екатерина Ткаченко. Прима островной команды Владислава Буреева – на 9-м месте.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:59 +4
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