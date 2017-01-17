Лыжную трассу после реконструкции открыли в Аниве

В минувшие выходные на обновленной лыжной трассе «Анивские сопки» с перерывом в несколько лет состоялось Первенство Анивы по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба местной администрации.

Как отмечают общественники, Анивский район всегда славился своими победами в этом виде спорта, здесь готовили одних из самых лучших спортсменов в Сахалинской области. В адрес администрации муниципального образования общественниками был направлен ряд предложений по восстановлению лыжной трассы в «Анивских сопках» и организации спортивных мероприятий.

В кратчайшие сроки специалистами была восстановлена лыжная трасса, неравнодушные анивчане помогли с расчисткой площадки для автотранспорта, муниципалитетом выделен автобус для организации маршрута выходного дня. Открытие лыжного сезона в Аниве прошло 21 января, был дан старт первенству города по лыжным гонкам. Более шестидесяти участников собрались в этот день побороться за награды из Тараная, Огоньков и Анивы.

– Уверен, что обновленная лыжная трасса «Анивские сопки» станет местом притяжения анивчан, позволит нам проводить зрелищные массовые соревнования, и тем самым повышать интерес к физкультуре и спорту. Желаю всем спортсменам новых побед, – пожелал спортсмена мэр Анивы Александр Ивашов.

Лучшими спортсменами по итогам Первенства Анивы по лыжным гонкам стали: