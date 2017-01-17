Лыжную трассу после реконструкции открыли в Аниве
В первенстве города приняли участие более 60 спортсменов
В минувшие выходные на обновленной лыжной трассе «Анивские сопки» с перерывом в несколько лет состоялось Первенство Анивы по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба местной администрации.
Как отмечают общественники, Анивский район всегда славился своими победами в этом виде спорта, здесь готовили одних из самых лучших спортсменов в Сахалинской области. В адрес администрации муниципального образования общественниками был направлен ряд предложений по восстановлению лыжной трассы в «Анивских сопках» и организации спортивных мероприятий.
В кратчайшие сроки специалистами была восстановлена лыжная трасса, неравнодушные анивчане помогли с расчисткой площадки для автотранспорта, муниципалитетом выделен автобус для организации маршрута выходного дня. Открытие лыжного сезона в Аниве прошло 21 января, был дан старт первенству города по лыжным гонкам. Более шестидесяти участников собрались в этот день побороться за награды из Тараная, Огоньков и Анивы.
– Уверен, что обновленная лыжная трасса «Анивские сопки» станет местом притяжения анивчан, позволит нам проводить зрелищные массовые соревнования, и тем самым повышать интерес к физкультуре и спорту. Желаю всем спортсменам новых побед, – пожелал спортсмена мэр Анивы Александр Ивашов.
Лучшими спортсменами по итогам Первенства Анивы по лыжным гонкам стали:
- Ушатова Светлана – 1 м., рез. - 16.21 (55 лет и старше, 2 км), Анива
- Бороденко Анастасия – 1 м., рез. - 16.17 (18 лет - 45 лет, 2 км), Анива
- Юзев Дмитрий – 1 м., рез. – 20.38 (18 лет - 45 лет, 4 км), Анива
- Красиков Виктор – 1 м., рез. – 15.31(55 лет и старше, 4 км), Анива
- Климова Светлана – 1 м., рез. – 18.17(2004 – 2006 г.р., 2 км), СОШ№3 с. Огоньки
- Иванов Максим – 1 м., рез. – 15.10 (2004 – 2006 г.р., 2 км), СОШ№3 с. Огоньки
- Курлина Эльвира – 1м., рез. – 16.54 (1999 – 2003 г.р., 2 км), СОШ№3 с. Огоньки
- Слугин Егор – 1 м., рез. – 23.48 (1999 – 2003 г.р., 4 км), СОШ№4 с. Таранай.