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Ветераны сахалинского футбола сразились за звание лучших
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Ветераны сахалинского футбола сразились за звание лучших

Победу в турнире одержали спортсмены из Холмска

В Холмске прошел традиционный турнир ветеранов футбола «Кубок В. П. Боровикова». Участниками состязаний стали четыре команды, в составе которых выступали футболисты старше 50 лет. Они выявили победителя по круговой системе, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Первое место заняла сборная Холмска. Хозяева площадки выиграли два матча и сыграли вничью с Южно-Сахалинском (5:5), набрав семь очков. Серебряный призер – команда села Костромское (шесть очков). На третьем месте – Невельск (три очка). Без наград остались футболисты из островной столицы (одно очко).

Организаторы учредили несколько специальных призов для наиболее отличившихся участников. Лучшим вратарем был признан Эдуард Гулай (Южно-Сахалинск), лучшим защитником – Игорь Пак (Костромское), лучшим нападающим – Павел Канунников (Холмск). Приз «Ветеран турнира» был вручен 67-летнему Геннадию Перцеву из Невельска, а его земляк Александр Лукоянов отмечен призом «За развитие футбола на Сахалине».

- В этом году состязания проводились уже в седьмой раз и были посвящены 70-летию Владимира Павловича Боровикова, которое он отметил 21 января, - подвела итог пресс-атташе турнира Анастасия Богумилова. – Участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, порадовав болельщиков яркой игрой.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 +2
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