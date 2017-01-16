Сахалинские команды по настольному теннису боролись за место в высшей лиге
Победителем чемпионата стал «Газмяс»
В минувшие выходные в Южно-Сахалинске в спортивном зале «ЭПЛ» состоялись соревнования в рамках клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
На торжественной церемонии открытия участников приветствовал президент федерации настольного тенниса Сахалинской области Геннадий Кан. Он поздравил спортсменов с наступившим 2017 годом, первыми соревнованиями в этом сезоне, пожелал им хороших выступлений и роста профессиональног
Борьбу за представительств
В первой лиге отличную игру показали теннисисты «Локомотива». Набрав максимальное количество очков, они не только выиграли очередной этап, но и получили путевку в высшую лигу. Второе место заняла команда «Альфа». Она также будет защищать свое представительств