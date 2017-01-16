Сахалинские команды по настольному теннису боролись за место в высшей лиге

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске в спортивном зале «ЭПЛ» состоялись соревнования в рамках клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовал президент федерации настольного тенниса Сахалинской области Геннадий Кан. Он поздравил спортсменов с наступившим 2017 годом, первыми соревнованиями в этом сезоне, пожелал им хороших выступлений и роста профессиональног о мастерства.

Борьбу за представительств о в высшей и I лигах вели по пять команд. В высшей лиге, одержав четыре безоговорочные победы, первое место завоевал «Газмяс». Одно поражение от лидера турнира вывело на вторую строчку турнирной таблицы «Меркурий». Призовую тройку замкнул «Союз». Четвертое место обеспечило нахождение в данном дивизионе «Вежливым людям». Согласно Регламенту проведения клубного чемпионата Сахалинской области, команды, занявшие два последних места, выбывают в лигу рангом ниже. Поскольку «Тенза» не принимала участие в данных стартах, она автоматически «вылетела» в первую лигу. Этой же участи не удалось избежать команде «Заряд», которая заняла 5 место.

В первой лиге отличную игру показали теннисисты «Локомотива». Набрав максимальное количество очков, они не только выиграли очередной этап, но и получили путевку в высшую лигу. Второе место заняла команда «Альфа». Она также будет защищать свое представительств о в высшем дивизионе. На третьей строке турнирной таблицы обосновались «Перцы». Свои позиции удалось отстоять теннисистам «Маяка», занявшим 4 место. Не смогли удержаться в первой лиге спортсмены команд «ЭПЛ» и «Стимул». Им предстоит побороться за возвращение «домой» во второй лиге.