Сахалинские фигуристы выявили сильнейших на первенстве области

Островные фигуристы разыграли медали областного первенства на минувших выходных.

В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта "Кристалл" в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов.

Участники первенства продемонстрировали сложные прыжки, вращения, каскады, и уровень катания фигуристов заметно подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судейское жюри во главе с Еленой Серковской объективно оценило выступление каждого спортсмена.

"Несмотря на то, что все участники являются не только представителями одной школы фигурного катания, но и друзьями, борьба за медали шла упорная. На льду каждый боролся сам за себя, но завершив выступление, участники превращались в знойных болельщиков. Фигуристы активно поддерживали своих товарищей, искренне радуясь каждому выполненному элементу. Таким образом, атмосфера на соревнованиях как всегда была легкой, несмотря на напряжение, царившее среди тех, кто только готовился выступить", - говорят в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Первыми начали свое выступление спортсмены первого юношеского разряда. Здесь сильнейшей стала Э Ри Ким. Затем на лед вышли представители первого и второго спортивных разрядов. Так, во втором спортивном разряде первенствовала Александра Торгонина. В первом спортивном среди девочек золото завоевала Эллина Тен, среди мальчиков - Денис Сунагатов, сообщили в пресс-службе учреждения.

По итогам областных соревнований судьи определили двоих фигуристов, которые отправятся представлять Сахалинскую область на зональных соревнованиях первенства России среди девушек и юношей младшего возраста. Ими стали Эллина Тен и Диана Джулакян. - Эти состязания пройдут в Омске с 7 по 11 февраля, - говорит старший тренер по фигурному катанию Светлана Пронкина. - По рекомендациям оргкомитета соревнований мы можем отправить лишь двоих спортсменов, которые соответствуют возрастному критерию. Однако есть вероятность, что квота увеличится, и мы сможем отправить в Омск еще двух фигуристов. Поэтому шансы на выступление имеют также Милана Виноградская и Александра Торгонина, - рассказала Светлана Пронкина.