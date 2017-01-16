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Горнолыжники-паралимпийцы сборной России проведут тренировки на Сахалине

Горнолыжники-паралимпийцы сборной России проведут тренировки на Сахалине

Они проведут мастер-классы для сахалинцев с ограниченными физическими возможностями здоровья

27 января на Сахалин приедет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице они проведут 12 дней.

Как сообщают в пресс-центре министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в составе Паралимпийской сборной прибудут: Алексей Бугаев (2-кратный чемпион, 2-кратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр), Александр Алябьев (бронзовый призер Паралимпийских игр), Павел Заботин, Александр Ветров, Мария Папулова и многие другие. 

Планируется, что спортсмены сборной проведут мастер-классы и тренировки  для сахалинцев с ограниченными физическими возможностями здоровья. Также они встретятся с министром спорта и молодежной политики Сахалинской области Антоном Зайцевым.

В региональном минспорта отмечают, что в этом году учебно-тренировочные сборы на Сахалине проведет не только сборная команда России с поражением опорно-двигательного аппарата, но и другие известные спортсмены страны. Это одна из задач, которая стоит перед областью - стать площадкой подготовки сборных для участия в Олимпийских играх в 2018, 2020 годах. Сегодня в островном регионе для этого создаются все условия. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:44 0
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