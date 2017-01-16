День снега на «Горном воздухе» собрал более тысячи сахалинцев

Всероссийский день снега на Сахалине отметили впервые, да еще и с таким размахом. Снегопад подарков, который сыпался в этот день на средней площадке спортивно-турист ического комплекса «Горный воздух», поднимал настроение всем присутствующем на празднике, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Организаторы предложили участникам разделиться на команды и пройти ряд испытаний – сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры.

«Впервые в этом году Сахалин встречает День снега. Сам праздник был придуман 10 лет назад. Он проходит под эгидой международной федерации лыжных гонок FIS. В этот день все радуются снегу и зимним видам спорта – лыжам, конькам, горным лыжам, сноуборду», - рассказывает начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Наталья Пахолкова.

Команда «Чип и Дейл» образовалась прямо во время праздника. Две сестры и две подруги. Они преодолевали препятствия с задором, хорошим настроением и азартом.

«Мы прошли всю декаду спорта, постоянно участвуем во всех массовых мероприятиях. Подошли к маленьким девчонкам-сестри чкам, предложили им стать одной командой. Так и прошли все испытания», - делятся впечатлениями женщины.

Команда «Чип и Дейл» заняла третье место и получила памятные призы от организаторов. Второе место досталось «Пупсикам», первое место - «Горнолыжникам».

Во время празднования Всероссийского дня снега путем розыгрыша были определены победители «Декады спорта». Участников поздравил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.

«В этом году мы постарались сделать программу спортивных мероприятий разнообразной, чтобы каждый смог принять участие стартах. Было выдано 1000 именных карточек. Сегодня они все здесь, и кто-то из них получит памятные призы», - отметил министр.

Главный приз «Спортквеста» - экшн-камера GoPro досталась Полине Ханатурян. Сезонный абонемент от СТК «Горный воздух» получил Дмитрий Кобзев. Сноуборд от «Управления недвижимостью» отправился Андрею Кройту.

Завершился Всероссийский день снега массовым снежным боем. Участники расстреляли друг друга снежками добра.

В рамках празднования «Всероссийского дня снега» на спортивно-турист ическом комплексе состоялась молодежная дискуссионная площадка «Южный – город молодых».

Главной темой встречи стало трёхстороннее социальное партнерство между молодежными объединениями, властью и коммерческими структурами. В ней приняли участие руководители и члены различных молодежных организаций, а также начинающие и действующие молодые предприниматели и инициативные граждане. Модератором выступил референт Министерства экономического развития, практикующий бизнес-тренер и кандидат педагогических наук – Константин Молчанов.