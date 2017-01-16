Более 200 спортсменов из Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска примут участие в первенстве по каратэ
Для сборной Сахалинской области это будут первые соревнования в сезоне при подготовке к первенству ДФО
28 января в Холмске состоится открытое первенство района по каратэ. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска.
— Для сборной команды Сахалинской области это будут первые «обкаточные» соревнования в сезоне при подготовке к первенству ДФО РФ и второму этапу VIII летней Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек 16-17 лет по каратэ, которые состоятся 17-18 февраля во Владивостоке, — рассказала тренер СДЮСШОР ВВЕ Ким Анастасия. — В данный момент ребята проходят тренировочные сборы и готовятся к предстоящим стартам.
Всех желающих принять участие в мероприятии приглашают прийти по адресу: Холмск, улица Советская 93а, зал спортивных единоборств.
Начало в 9.00.
Источник: СДЮСШОР ВВЕ