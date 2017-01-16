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Сахалинские биатлонисты завоевали еще две медали Кубка Анны Богалий

Сахалинские биатлонисты завоевали еще две медали Кубка Анны Богалий

Виктория Филиппова выиграла спринтерскую гонку, второе место в активе Олеси Тренихиной

В Магнитогорске продолжается первый этап Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — SKIMIR». В субботу участники определили сильнейших в спринте, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Как и на длинной дистанции, островные биатлонисты вновь завоевали две медали. Победительницей стала Виктория Филиппова. Она заняла первое место среди девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 3,6 км. Сахалинская спортсменка опередила свою ближайшую преследовательницу на 0,4 секунды.

Второе место на дистанции 3 км в активе Олеси Тренихиной, которая состязались среди девушек 2004-2005 г.р. От золотой награды ее отделило 1,9 секунды.

Ярослав Гришин, выступавший среди юношей 2004-2005 г.р., показал седьмой результат на дистанции 3,6 км.

Добавим, что сегодня первый этап соревнований завершится эстафетной гонкой.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 0
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Комментарии
Н_а_т_к_а.
Написано сегодня, в 12:10
Молодцы ребята
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 14:18
Молодцы наши ребятки!!!
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