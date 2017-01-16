Сахалинские биатлонисты завоевали еще две медали Кубка Анны Богалий

В Магнитогорске продолжается первый этап Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — SKIMIR». В субботу участники определили сильнейших в спринте, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Как и на длинной дистанции, островные биатлонисты вновь завоевали две медали. Победительницей стала Виктория Филиппова. Она заняла первое место среди девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 3,6 км. Сахалинская спортсменка опередила свою ближайшую преследовательницу на 0,4 секунды.

Второе место на дистанции 3 км в активе Олеси Тренихиной, которая состязались среди девушек 2004-2005 г.р. От золотой награды ее отделило 1,9 секунды.

Ярослав Гришин, выступавший среди юношей 2004-2005 г.р., показал седьмой результат на дистанции 3,6 км.

Добавим, что сегодня первый этап соревнований завершится эстафетной гонкой.