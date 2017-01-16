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"Динамо-Краснодар" одержал победу над волейболистками "Сахалина"

"Динамо-Краснодар" одержал победу над волейболистками "Сахалина"

Итоговый счет встречи - 3:0

Волейбольная команда ПСК "Сахалин" сыграла вторую игру против "Динамо-Краснодар". Причем оба раза с бело-голубыми наша команда играла на выезде, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Второй раз встреча прошла в Краснодаре по просьбе динамовского клуба. Впрочем, эта договоренность была принята с оглядкой на предстоящую игру островных волейболисток в Санкт-Петербурге. Именно туда после Краснодара отправятся подопечные Константина Приходько. И там потребуется брать очки в игре с "Ленинградкой" - прямым конкурентом на попадание в восьмерку сильнейших, которая продолжит борьбу за чемпионский титул в плей-офф. Поэтому предложение краснодарок оказалось как нельзя кстати, ведь оно позволило избежать лишних проблем, связанных с переаклиматизацией спортсменок.

В Краснодаре сахалинки вышли с боевым настроем. На протяжении всей первой партии шла довольно равная борьба. Ближе к концовке встречи хозяйки вырвались вперед. Но прекрасная игра на блоке Хабибуллиной, Фимы и Бондарь позволили сократить отставание до минимума. Правда, партию все равно выиграли краснодарские волейболистки, 25:23.

К сожалению, навязать борьбу в двух оставшихся сетах не получилось. Соперницы оказались сильнее, 25:16 и 25:17, и одержали победу по сумме трех партий.

Свой следующий матч островная команда проведет в Санкт-Петербурге против местной "Ленинградки".

Динамо-Краснодар - ПСК Сахалин 3:0
 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:48 +1
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