Волейболистки «Сахалина» не справились с «Динамо»

Команды являются соседями по турнирной таблице. Перед этой игрой у «Сахалина», занимавшего последнее место, было 4 очка. В активе «Динамо» - на 1 очко больше. Как видно из этих цифр, победа позволила бы островитянкам поменяться с соперницами местами. Однако этого не случилось. «Динамо» добилось победы в трех партиях – 3:0 (25:16, 25:14, 25:18).

Справедливости ради заметим, что в составе «Сахалина» на площадку выходили всего лишь восемь игроков. Двое из них – воспитанники островной школы волейбола (Инесса Мирсаликова и Анна Козырева из Анивы). А самой результативной в составе «Сахалина» стала Тамара Зайцева (10 очков).

Сегодня островитянам предстоит игра против лидера турнира – «Уралочки-НТМК» из Свердловской области.