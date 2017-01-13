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Юные сноубордисты Южно-Сахалинска узнают лучших в слаломе-гиганте

Юные сноубордисты Южно-Сахалинска узнают лучших в слаломе-гиганте

Соревнования запланированы на 21 января

Завтра, 21 января, в Южно-Сахалинске на горе Парковой состоятся соревнования по сноуборду «Открытие сезона». Мальчики и девочки 12-13 лет, 11 лет и младше разыграют медали первенства в скоростной дисциплине сноуборда – слаломе-гиганте.

Начало соревнований в 10:20 часов, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:59 +1
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Комментарии
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sasch Online
Написано сегодня, в 10:14
"Юные сноубордисты Южно-Сахалинска узнают лучших в слаломе-гиганте"
Глупый вопрос:
А что, до этого не узнавали!? Грустно то как!
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