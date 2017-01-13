Сахалинские фигуристы заняли второе место на соревнованиях в Бердске

В городе Бердске Новосибирской области 18 января завершились масштабные соревнования среди фигуристов Дальнего Востока и Сибири, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».

Участниками зональных соревнований первенства России среди юношей и девушек по фигурному катанию стали порядка сорока сильнейших спортсменов из Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, из Иркутской, Томской, Амурской и Новосибирской областей, а также из других регионов Сибири и Дальнего Востока. В рамках зональных соревнований также прошел второй этап VIII Зимней спартакиады учащихся России среди фигуристов Сибири и Дальнего Востока.

Сахалинскую область на этих крупных стартах представили трое воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл». Воспитанники тренера Елены Серковской Денис Сунагатов и Степан Слюсарь, а также подопечная Светланы Пронкиной Людмила Хе (Ми Я Хе) выступали по программе КМС.

Итогом выступления наших спортсменов на VIII Зимней спартакиаде стало второе командное место среди спортсменов Дальневосточного федерального округа. Первое заняла команда Хабаровского края. Воспитанник Елены Серковской, Денис Сунагатов, стал победителем спартакиады среди юношей КМС по ДФО, а Степан Слюсарь – вторым. Елена Серковская награждена дипломом, как тренер победителя.

Что касается зонального первенства, то островные фигуристы не смогли подняться на верхние строчки итогового протокола, но у тренера на этот счет есть вполне обоснованное мнение:

– Наши фигуристы впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня, – рассказывает Елена Серковская, которая сопровождала ребят в Бердске. – И сравнения с участниками первенства быть не может. Мы занимаемся всего четыре года, в то время как соперники восемь и более лет. То есть там ребята при имеющейся возможности пошли заниматься фигурным катанием в четыре года, а наши – в десять лет. Считаю, что результат на Зимней спартакиаде наших фигуристов – это очень почетная награда. Главное, что мы заявили о себе, - отметила наставник фигуристов.

Комментируя выступления воспитанников, Елена Серковская не могла не сказать о разнице самого понятия «школа фигурного катания» в Сибири и в Сахалинской области.

– Если в Новосибирской области работает 20-30 тренеров по фигурному катанию, и сам вид спорта развивается лет шестьдесят, как можно сравнивать с Сахалином? Там традиции, там школа имени Кудрявцева (прим. Виктор Кудрявцев – тренер СССР и России, воспитавший десятки прославленных отечественных фигуристов), он приезжает, курирует юных спортсменов, проводит занятия, – делится тренер.

В островном регионе этот красивый вид спорта находится на первом пороге своего развития, и все же есть основания полагать, что фигурное катание на Сахалине «зазвучит» по-новому. Дети талантливые, в области продолжается возведение ледовых арен, идет работа по привлечению новых кадров, а сахалинские спортсмены и сегодня могут составить конкуренцию опытным соперникам из других регионов.