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Сахалинская горнолыжница вошла в ТОП-10 Кубка Азии

Сахалинская горнолыжница вошла в ТОП-10 Кубка Азии

Влада Буреева заняла седьмое место в слаломе

В южнокорейском Йонгпьонге завершился этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту. В заключительный день состязаний были определены сильнейшие в слаломе, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

В мужской гонке стартовали 86 горнолыжников. Однако обе трассы без ошибок прошли далеко не все. Точнее, всего лишь 24 участника. Среди тех, кто не сумел финишировать, были и островные спортсмены.

В женской гонке участвовали 39 горнолыжниц. Лучший результат среди россиянок – у Ксении Алопиной. Она заняла четвертое место. На седьмом – лидер островной команды Влада Буреева.

На этом соревнования в Йонгпьонге завершены. Участники переезжают на другой корейский горнолыжный курорт (Альпензия), где старты Кубка Азии будут продолжены с 22 января.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:23 +3
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Комментарии
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 17:56
Какая умница Влада. Продвигается так целенаправленно, все выше и выше. Успехов!
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