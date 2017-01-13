Сахалинская горнолыжница вошла в ТОП-10 Кубка Азии

В южнокорейском Йонгпьонге завершился этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту. В заключительный день состязаний были определены сильнейшие в слаломе, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В мужской гонке стартовали 86 горнолыжников. Однако обе трассы без ошибок прошли далеко не все. Точнее, всего лишь 24 участника. Среди тех, кто не сумел финишировать, были и островные спортсмены.

В женской гонке участвовали 39 горнолыжниц. Лучший результат среди россиянок – у Ксении Алопиной. Она заняла четвертое место. На седьмом – лидер островной команды Влада Буреева.

На этом соревнования в Йонгпьонге завершены. Участники переезжают на другой корейский горнолыжный курорт (Альпензия), где старты Кубка Азии будут продолжены с 22 января.