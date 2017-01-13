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Новый ратрак доставили в Южно-Сахалинск

Новый ратрак доставили в Южно-Сахалинск

Немецкую технику доставили из Японии

Приобретение тяжелой техники стало возможным благодаря заключенному исполнительному соглашению между правительством Сахалинской области и консульством Японии в городе Южно-Сахалинске о предоставлении правительством Японии безвозмездного технического содействия и порядке его использования. Субсидия составила более 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

«Pisten Bully - 100» немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие.

«У этого ратрака мощнее двигатель, длиннее база, что позволяет более качественно подготавливать лыжню. Новая техника есть новая техника. Надеемся, что ближайшие два года не будем заниматься ее ремонтом вообще», - рассказывает  заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров.

Машины «Pisten Bully - 400» просты в эксплуатации. Техника была создана с немецким подходом и эргономикой. Тем более, что поставщик, компания «Прайм Прайд» даёт гарантию на всю технику этой марки. К тому же представители фирмы в конце прошлого года провели обучающие семинары для механиков.

«С управлением справится даже ребенок. Обучаем мы за два дня, после чего машинист и механик легко справится с машиной. Могу только сказать, что техника очень надежная и устойчивая. Ее невозможно перевернуть. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять склоны до 30% уклона», - отмечает руководитель сервисной службы компании «Прайм Прайд» Сергей Будылин.

У школы зимних видов спорта уже есть подобная техника, только годами старше. Ее  передали в школу по горнолыжному спорту и сноуборду. Также, спортивное учреждение планирует в этом году приобрести автобус большей вместимости. На нем они смогут возить  детей на соревнования. Эксплуатировать ратрак в школе зимних видов спорта начнут уже на следующей неделе.

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Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 1
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 2
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 3
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 4
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 5
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 6
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 7
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 8
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 9
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 10
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 11
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 12
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 13
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 14
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 15
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 16
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 17
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 18
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 19
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 20
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 21
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 22
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 23
Новый ратрак доставили на «Горный воздух», Фото: 24
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Новый ратрак доставили в Южно-Сахалинск
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:10 0
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Комментарии
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 17:26
Чот маленький он какой то!
Этот хоть не переверните...
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